CNN: Северная Корея может усилить свою ядерную программу

CNN пишет, что если Северной Корее необходим был повод для продвижения ядерной программы, то сейчас — самое время. Россия подарила Ким Чен Ыну идеальные условия для продолжены работы по укреплению ядерного арсенала.

Бедственное положение Украины северокорейский лидер может использовать как предлог: якобы боеголовки необходимы для гарантии выживания.

Еще один плюс для Кима — сейчас ему может сойти с рук гораздо больше, чем обычно. Сейчас маловероятны масштабные международные санкции. Раскол между постоянными членами Совета Безопасности ООН — Россией и Китаем с одной стороны, Великобританией, США и Францией с другой — означает, что любое единое решение наказать Северную Корею невозможно.

А ограничения на поставки российской нефти и газа могут позволить Пхеньяну получить энергоносители из России по более низкой цене. Помимо нефти и газа Россия может помочь и иначе: например, поставками продовольствия и удобрений.

Как рассказал профессор Университета Кукмин, востоковед-кореевед Андрей Ланьков, главный урок, который извлек Ким — никогда не сдавайте свое ядерное оружие. И нынешняя ситуация его только укрепит в одержимости ядерной программой.

Украина добровольно передала свои ядерные боеголовки России после распада СССР. Это произошло в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума между Россией, США и Соединенным Королевством. Сам документ должен был гарантировать безопасность Украины.

В Северной Корее в субботу провели 14-й запуск ракеты в этом году. В 2020 году испытаний было всего четыре, а в 2021 — восемь. Она из испытанных ракет, предположительно, может поразить материковую часть США.

Коммерческие спутниковые снимки позволяют предположить, что Пхеньян пытается восстановить доступ к подземному полигону в Пунгери, согласно южнокорейским официальным лицам и аналитическим центрам. Чиновники США говорят о том, что уже в конце месяца Северная Корея возобновит испытания.

Несмотря на то, что аналитики не считают неизбежным прямой конфликт между Северной и Южной Кореей, риторика соседей после начала конфликта в Украине ужесточилась. В прошлом месяце сестра Кима Ким Ё Чен предупредила, что если Южная Корея столкнется с Севером, то ее армия "столкнется с ужасной судьбой, чуть меньше чем полное разрушение". Возможно, Север снова попробует вторгнуться на Юг: предыдущий конфликт был в 1950 году.