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CNN: Северная Корея может усилить свою ядерную программу

09.05.2022

Во время российского наступления на Украину это идеальное время, считают аналитики

CNN пишет, что если Северной Корее необходим был повод для продвижения ядерной программы, то сейчас — самое время. Россия подарила Ким Чен Ыну идеальные условия для продолжены работы по укреплению ядерного арсенала. 

Бедственное положение Украины северокорейский лидер может использовать как предлог: якобы боеголовки необходимы для гарантии выживания.

Еще один плюс для Кима — сейчас ему может сойти с рук гораздо больше, чем обычно. Сейчас маловероятны масштабные международные санкции. Раскол между постоянными членами Совета Безопасности ООН — Россией и Китаем с одной стороны, Великобританией, США и Францией с другой — означает, что любое единое решение наказать Северную Корею невозможно.

А ограничения на поставки российской нефти и газа могут позволить Пхеньяну получить энергоносители из России по более низкой цене. Помимо нефти и газа Россия может помочь и иначе: например, поставками продовольствия и удобрений. 

Как рассказал профессор Университета Кукмин, востоковед-кореевед Андрей Ланьков, главный урок, который извлек Ким — никогда не сдавайте свое ядерное оружие. И нынешняя ситуация его только укрепит в одержимости ядерной программой. 

Украина добровольно передала свои ядерные боеголовки России после распада СССР. Это произошло в 1994 году во время подписания Будапештского меморандума между Россией, США и Соединенным Королевством. Сам документ должен был гарантировать безопасность Украины. 

В Северной Корее в субботу провели 14-й запуск ракеты в этом году. В 2020 году испытаний было всего четыре, а в 2021 — восемь. Она из испытанных ракет, предположительно, может поразить материковую часть США.

Коммерческие спутниковые снимки позволяют предположить, что Пхеньян пытается восстановить доступ к подземному полигону в Пунгери, согласно южнокорейским официальным лицам и аналитическим центрам. Чиновники США говорят о том, что уже в конце месяца Северная Корея возобновит испытания. 

Несмотря на то, что аналитики не считают неизбежным прямой конфликт между Северной и Южной Кореей, риторика соседей после начала конфликта в Украине ужесточилась. В прошлом месяце сестра Кима Ким Ё Чен предупредила, что если Южная Корея столкнется с Севером, то ее армия "столкнется с ужасной судьбой, чуть меньше чем полное разрушение". Возможно, Север снова попробует вторгнуться на Юг: предыдущий конфликт был в 1950 году.



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