ЕС: резервы России могут отдать на восстановление Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в интервью Financial Times заявил о возможности использовать арестованные российские валютные резервы на восстановление Украины. Такой опыт был у США с валютными резервами Афганистана: ими оплачивали гуманитарную помощь и компенсации жертвам терроризма.

По словам Борреля, восстановление Украины потребует сотни миллиардов долларов, и конференций доноров будет недостаточно для сбора средств. Использовать на эти цели российский резервы, по его словам, совершенно логично.

С 24 февраля страны ЕС заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов Центрального банка России. Использовать их для восстановления Украины в ЕС уже предлагали, но пока конкретных официальных заявлений не было.