74 день боев: главное

В Белогоровке Луганской области российские войска сбросили бомбу на сельскую школу, которая служила убежищем почти всем селянам. Из пожара удалось эвакуировать 27 человек, двоих нашли погибшими.

Под завалами оставалось еще 60 человек. Власти области считают, что они погибли. Но сейчас продолжается разбор завалов.

В селе Шипилово неподалеку бомбой разрушило частный дом в ночь на 8 мая. В нем под завалами оказались 11 человек.

Всех женщин, детей и пожилых эвакуировали из завода «Азовсталь», сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В Минобороны России уточнили, что с 5 мая вывезли 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей). По данным ООН, до 5 мая из завода и близлежащих районов вывезли около 500 человек.

Остающиеся на «Азовстали» военные планируют стоять до конца. Как пишет ВВС, они раскритиковали власти Украины, заявили о том, что не получали нового оружия, оборона города не укреплялась. А о вывозе мирных жителей бойцы говорили все 2,5 месяца, и только сейчас удалось вывезти несколько сотен человек.

«Радио.Свобода»* сообщает о том, что на север Крыма стягиваются дополнительные вооруженные силы. Журналисты сравнили спутниковые снимки села Филатовка, которое граничит с Херсонской областью. До Херсона отсюда около 150 километров.

Британская разведка сообщает, что российские высшие военные чиновники все чаще бывают на линии фронта. Однако повлияет ли это на тактику наступления – пока неясно. В ЦРУ добавили, что пока не видят признаков развертывания российского ядерного вооружения, но относиться к угрозам легкомысленно нельзя. При этом сейчас усиливается контингент российских войск, а Путин не может позволить себе проиграть.

Владимир Путин поздравил лидеров стран с 77 годовщиной Победы лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также народам Грузии и Украины.

В поздравлении отмечено, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма», «необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы». В обращении к ЛНР и ДНР он добавлено, что «наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», но «как и в 1945 году, победа будет за нами».

В послании ветеранам и гражданам Украины, Путин подчеркнул «недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне».

Обращение в связи с Днем памяти и примирения выпустил и президент Украины Владимир Зеленский.

«В этом году мы говорим «Никогда снова» иначе. Мы слышим «Никогда снова» иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине.

24 февраля слово «никогда» стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова!

Город Бородянка – одна из многих жертв этого преступления! Позади меня – один из многих свидетелей! Не военный объект, не секретная база, а простая девятиэтажка. Может ли она представлять угрозу для РФ, для 1/8 части суши, второй армии мира, ядерного государства? Может ли быть что-то более нелепым, чем этот вопрос? Может.

250-килограммовые фугасные бомбы, которыми сверхдержава засыпала этот маленький городок. И он онемел. Он не может сегодня сказать: никогда снова! Он не может сегодня ничего сказать. Но здесь все ясно без слов.

Из этого лозунга выбросили слово «никогда». Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: «Это не мы!» Замучили со словами «не все так однозначно». Убили «Никогда снова», сказав: «Можем повторить».

«К сожалению, есть те, кто, пережив все эти преступления, потеряв миллионы людей, боровшихся за победу и одержавших ее, сегодня осквернил память о них и их подвиге.

Тот, кто позволил обстреливать со своей земли города Украины, которые рядом с нашими предками освобождали и его предки. Тот, кто плюнул в лицо своему «Бессмертному полку», поставив рядом с ним палачей из Бучи. И бросил вызов всему человечеству. Но забыл о главном: любое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается».

*«Радио.Свобода» Минюст признал СМИ иностранным агентом