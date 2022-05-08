На протестующих в России завели больше 60 тысяч дел

«Нова газета. Европа» к десятилетию протестов на Болотной площади 6 мая изучила подавление гражданских свобод в России. Всего за этот период было заведено больше 60 тысяч дел, 16 тысяч из которых – в последние два месяца.

В Москве 10 лет назад на Болотной площади прошли крупнейшие протестные акции в России против фальсификаций на выборах. До митингов на Болотной площади средний размер штрафа на протестующих составлял около 2 тысяч рублей. Сейчас он вырос как минимум втрое, а за пикет можно получить реальный срок в колонии.

За пацифистские высказывания и якобы «дискредитацию вооруженных сил России» уже назначено больше 55 тысяч рублей штрафов. Только с 24 февраля протестующие провели под арестом как минимум 3,5 тысяч суток. Было задержано почти две тысячи митингующих.

По словам юриста «Агоры» Павла Чикова, полицейские могут составить на одного участника протестной акции сразу три протокола: нарушение коронавирусных ограничений, дискредитация ВС РФ и «неповиновение сотруднику полиции».