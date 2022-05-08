WSJ: Lenovo и Xiaomi сокращают поставки в Россию

Китайские технологические компании Lenovo и Xiaomi сокращают поставки техники в Россию, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на призывы Кита сопротивляться иностранному давлению, они начинают уходить с российского рынка из-за санкций. Публичных заявлений о конфликте в Украине они не делали.

Источники издания утверждают, что пока Пекин не поддерживает санкции в отношении России. Но крупнейший производитель беспилотников SZ DJI Technology Co. объявил месяц назад о приостановке бизнеса как в России, так и в Украине. В компании завили, что «ненавидят любое использование наших беспилотников, чтобы причинять вред, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы помочь убедиться, что никто не использует наши беспилотники в бою».

Общий объем экспорта технологической продукции в Россию снизился на 27% в марте. По сравнению с февралем поставки ноутбуков упали более чем на 40%, смартфонов почти на две трети, а экспорт телекоммуникационных базовых станций на 98%.

Министерство торговли Китая признало, что санкции нарушили торговлю Китая с Россией, но призвало компании «не подчиняться внешнему принуждению и делать публичные заявления».