FT: Путин не может позволить себе проиграть

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил 7 мая, что Владимир Путин не может позволить себе проиграть в Украине. Поэтому он может пойти на удвоение усилий на фронтах, пишет FT. По мнению Путина, считает Бернс, это поможет ему добиться прогресса.

Что касается ядерного оружия, то пока разведка США не видит конкретных признаков его развертывания. Однако легкомысленно относиться к угрозам России нельзя.

По поводу поддержки Москвы Пекином, Бернс добавил, что дружба России и Китая имеет «пределы». По его словам, «горький опыт» первых 10–11 недель конфликта стал неожиданностью для китайского руководства и может повлиять на его расчеты в отношении Тайваня.

Си Цзиньпин обеспокоен экономическим и репутационным ущербом, который может быть нанесен из-за ассоциаций с жестокостью российской агрессии против украинцев. Он также «внимательно изучает, какие уроки нужно извлечь» для Тайваня. Однако решимость присоединить Тайвань к Китаю в Пекине не ослабела.