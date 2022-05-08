Всех мирных жителей эвакуировали из «Азовстали»

Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. По ее словам, эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Эта часть гуманитарной операции в Мариуполе завершена.

Эту информацию подтвердили в Минобороны России. Как сказано в заявлении ведомства, эвакуацию провели совместно с ООН, Международным комитетом Красного креста. По данным министерства, с 5 мая вывезли 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей).

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что из завода эвакуировали около 500 человек.