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#Новости

Всех мирных жителей эвакуировали из «Азовстали»

08.05.2022

Информацию подтвердили также в Минобороны РФ

Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. По ее словам, эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Эта часть гуманитарной операции в Мариуполе завершена.

Эту информацию подтвердили в Минобороны России. Как сказано в заявлении ведомства, эвакуацию провели совместно с ООН, Международным комитетом Красного креста. По данным министерства, с 5 мая вывезли 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей).

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что из завода эвакуировали около 500 человек. 



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