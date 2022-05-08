Британская разведка: все чаще на фронтах появляются высшие военные чиновники

Минобороны Великобритании сообщило последние данные разведки. По наблюдениям спецслужб, трудности в командовании и управлении, слабые действия российских войск вынудили приехать на фронт старших командиров.

Разведка полагает, что они могут взять на себя личное командование. Российские командиры редко делегируют полномочия своим подчиненным, которые, в свою очередь, не получают боевого опыта. Но пока неясно, привело ли присутствие командиров к изменению стратегии.

Ошибочные предположения при планировании и неудачи привели к серьезным, непропорциональным потерям среди офицерского состава. Это, в свою очередь, тормозит изменения на поле боя.

Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, назначенных вместо убитых.