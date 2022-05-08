Москалькова: 11 российских моряков вернулись из плена

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 7 мая об обмене пленными. В Россию вернулись 11 моряков с сухогруза «Авангард».

Судно находилось в украинском порту Измаил с 1 декабря 2021 года на ремонте. Члены экипажа – жители Астраханской области, Приморского, Краснодарского и Ставропольского краев. Охрана порта заблокировала судно, 72 дня экипаж не могу связаться с родственниками.

В порту находятся еще 7 российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь». На них около 60 членов экипажа.