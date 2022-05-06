72 день боев: главное

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях российских войск в Украине. По сведением организации, имеются убедительные доказательства. По данным украинской стороны всего зафиксировано более 9000 преступлений.

Правозащитники отмечают, что подтвердились факты внесудебных казней мирных жителей в Киевской области. Гражданские пострадали от злоупотреблений, таких как «безрассудная стрельба и пытки» со стороны военных. При этом все зафиксированные случаи – не единичные. По мнению старшего советника Amnesty по кризисным ситуациям Донателлы Ровера, все эти случаи во многом были частью российской тактики по установлению контроля за населенными пунктами.

Всего Amnesty International задокументировала 22 случая незаконных убийств, совершенных российскими войсками, «большинство из которых были явными внесудебными казнями» в Буче и близлежащих районах. Также в отчете указано, что российские авиаудары по восьми жилым домам 1-2 марта в городе Бородянка, в результате которых погибло не менее 40 мирных жителей, были «непропорциональными и неизбирательными, а значит – явными военными преступлениями».

Собранная информация, надеются правозащитники, может быть использована для привлечения виновных к ответственности.

Вчера Reuters опубликовало расследование о российских войсках в Буче. Журналистам удалось установить, что в городе было несколько подразделений из Чечни, элитная 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Пскова, и подразделение «Витязь» Росгвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна прекратит мирные переговоры, если российские военные убьют мирных жителей или военнослужащих, которые «могли бы быть освобождены», пишет «Новая газета. Европа». Также никакого дипломатического решения больше не будет, если Росси провозгласит референдум на какой-либо контролируемой территории.

В частности, речь шла о мирных жителях в Мариуполе. По данным ООН за два гуманитарных конвоя в последние дни удалось эвакуировать из завода «Азовсталь» и близлежащих районов удалось около 500 человек. Сегодня также планируют открыть гуманитарные коридоры.

CNN сообщает о новом обмене военнопленными между Украиной и Россией. В Украину вернулся 41 человек. Из них 13 гражданских, среди которых 11 женщин.

Всего, по данным СБУ, проведено 9 обменов, в Украину вернулись 324 человека.

Российская сторона не всегда подтверждает данные об обмене пленными.

Отец пропавшего без вести солдата срочника Дмитрий Шкребец опубликовал ответ Военной прокуратуры Черноморского флота. По данным ведомства, судно, на котором находился Егор Шкребец в «‎спецоперации»‎ не участвовало. Отец пропавшего солдата заявлял, что сын служил на «‎Москве».‎

Дмитрий Шкребец направлял обращение в прокуратуру, пытаясь узнать о судьбе своего сына. По его словам, он при прохождении срочной службы был отправлен на крейсер «‎Москва»‎ и во время ‎пожара был на судне. В военной прокуратуре ответили, что корабль, на котором проходил службу Егор Шкребец не входил в территориальные воды Украины, не был включен в перечень воинских частей и соединений, привлекаемых к участию в «‎спецоперации»‎. Солдат пропал без вести во время чрезвычайного происшествия на судне. Сейчас Егор Шкребец объявлен «безвестно отсутствующим в воинской части».

В Херсоне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда и никакого возвращения в прошлое не будет. Как пишет ТАСС, он высказался на встрече с главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо. Его назначили на должность после установления российского контроля.

«Хочу еще раз сказать - Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», – заявил Турчак.

ЛНР и ДНР назначили послов в России.

Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, послом станет Ольга Макеева, которая осенью 2018 года возглавляла парламент республики.

В ЛНР глава непризнанной республики Леонид Пасечник назначил послом Родиона Мирошника. Он был пресс-секретарем Виктора Януковича с 2006 по 2007 год.

На Западе продолжают анализировать, какие высказывания ждут Россию и мир 9 мая. По мнению некоторых, пишет Reuters, Владимир Путин может послать предупреждение о «судном дне» на торжественной церемонии 77-й годовщины Дня Победы.

В Минобороны России сообщили, что в воздушной части парада будет участвовать командный самолет «судного дня» Ил-80, который будет перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Этот борт должен стать передвижным командным центром президента.

Накануне 9 мая ходят слухи, что Путин готовит какое-то специальное заявление по Украине. Источники CNN утверждали, что он может объявить о начале войны с Украиной или всеобщую мобилизацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные предположения «чушью».