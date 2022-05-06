The Guardian: связанная с Путиным яхта может уйти в море

Итальянская полиция пытается как можно скорее установить владельца яхты «Шехерезада», которая сейчас находится на ремонте на верфи в Марина-ди-Каррара. Судно стоимостью 700 млн долларов может быть связано с Владимиром Путиным. Сама хта с марта находится под следствием, пишет The Guardian.

Ремонтная компания сообщила, что судно может выйти в море к середине июня. Из сухого дока на воду ее переместили во вторник.

Сначала планировалось закончить ремонт в начале 2023 года. Яхта оборудована спа-салоном, бассейнами, двумя вертолетными площадками, дровяным камином и бильярдным столом, который наклоняется для компенсации волнения.

Расследование усложняет сложна сеть из связанных с судном компаний, которые могли скрывать настоящего владельца. Расследование газеты La Stampa в марте, связало Шахерезаду с Эдуардом Худайнатовым, бывшим президентом компании «Роснефть», через подставную компанию, зарегистрированную на Маршалловых островах. Худайнатов не входит в санкционный список.

По данным расследовательской команды Алексея Навального, «Шехерезада» принадлежит Владимиру Путину. Однако судно не было арестовано, и до тех пор, пока его владелец не будет установлен и, при необходимости, подвергнут санкциям, судно может свободно покинуть Марина-ди-Каррара.