«Медиазона»*: Путин издал рекордное число секретных указов

«Медиазона»* изучила указы президента Владимира Путина, которые он издал после 24 февраля. За последний 20 лет число секретных указов стало рекордным. Чаще всего они касались кадровых перестановок в силовых структурах и награждений.

Путин по Конституции имеет право издавать указы, которые в отличие от законов могут быть секретными и вступать в силу немедленно.

В течение 20 лет доля секретных указов менялась, а с началом «спецоперации» она стала рекордной.

Погибших военных награждают чаще всего Орденами Мужества посмертно. «Медиазона»* изучила около 1700 публикаций. В них Орден Мужества упомянут в 600 случаях.

Непублично награждали и ранее, например, звездой Героя России за обе войны в Чечне. А в 2015 году Святого Георгия получил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Медали в таком режиме получали и журналисты, освещавшие «референдум» в Крыму.

Засекречивание награждений участников «спецоперации» позволяет скрыть потери в Украине и личность участвующих в боях военнослужащих.

Дол секретных указов на время «специальных операций» стабильно растет: так было во время Первой и Второй чеченских войн, Крыма и Донбасса; это же повторяется и сейчас. При этом непубличными оказываются и другие сведения, которые могут составлять гостайну, а не только награждения военных.

*«Медиазону» Минюст признал СМИ иностранным агентом