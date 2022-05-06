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#Новости

«Медиазона»*: Путин издал рекордное число секретных указов

06.05.2022

Большая часть из них – о награждении участников «спецоперации» и перестановках в силовых структурах

«Медиазона»* изучила указы президента Владимира Путина, которые он издал после 24 февраля. За последний 20 лет число секретных указов стало рекордным. Чаще всего они касались кадровых перестановок в силовых структурах и награждений.

Путин по Конституции имеет право издавать указы, которые в отличие от законов могут быть секретными и вступать в силу немедленно. 

В течение 20 лет доля секретных указов менялась, а с началом «спецоперации»  она стала рекордной.

Погибших военных награждают чаще всего Орденами Мужества посмертно. «Медиазона»* изучила около 1700 публикаций. В них Орден Мужества упомянут в 600 случаях.

Непублично награждали и ранее, например, звездой Героя России за обе войны в Чечне. А в 2015 году Святого Георгия получил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Медали в таком режиме получали и журналисты, освещавшие «референдум» в Крыму. 

Засекречивание награждений участников «спецоперации» позволяет скрыть потери в Украине и личность участвующих в боях военнослужащих. 

Дол секретных указов на время «специальных операций» стабильно растет: так было во время Первой и Второй чеченских войн, Крыма и Донбасса; это же повторяется и сейчас. При этом непубличными оказываются и другие сведения, которые могут составлять гостайну, а не только награждения военных. 

*«Медиазону» Минюст признал СМИ иностранным агентом 



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