Софью Сапегу в Беларуси приговорили к шести годам лишения свободы

Уголовное дело Софьи Сапеги в закрытом режиме рассматривал Гродненский суд с 28 марта. Сегодня назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Также она должна выплатить компенсацию морального вреда на 167,5 тыс белорусских рублей, пишет BBC.

Софью Сапегу, девушку бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержали в аэропорту Минска 23 мая 2021 года. Они летели в Варшаву, но борт развернули.

Сапегу осудили по семи статьям УК: помимо угроз, насилия, применяемого к правоохранителям, обвинения в разжигании социальной вражды, воспрепятствование деятельности журналиста, незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных, воздействие на сотрудников внутренних дел или распространение клеветы.

По версии обвинения, Сапега совершала преступления через Telegram-каналы, которые администрировала. За эту работу она получала вознаграждение: эти деньги она выплатила в бюджет Беларуси как средства, полученные преступным путем.

По данным ВВС, обжаловать приговор Сапега, скорее всего, не будет, но попросит Александра Лукашенко о помиловании. Предыдущее прошение о помиловании отклонили. Если и в этот раз помилования не будет, то она может просить об отправке в Россию для отбывания наказания. Здесь ее может помиловать Владимир Путин.

Также при переводе в РФ должен будет пересчитать срок заключения: он может оказаться меньше, чем в Беларуси.

Романа Протасевича обвиняют по трем статьям УК Беларуси с ноября 2020 года. Но о ходе его дела неизвестно: защита под подпиской о неразглашении.