Военна прокуратура: крейсер «‎Москва»‎ не участвовал в «‎спецоперации»‎

Отец пропавшего без вести солдата срочника Дмитрий Шкребец опубликовал ответ Военной прокуратуры Черноморского флота. По данным ведомства, судно, на котором находился Егор Шкребец в «спецоперации» не участвовало. Отец пропавшего солдата заявлял, что сын служил на «Москве».
Дмитрий Шкребец направлял обращение в прокуратуру, пытаясь узнать о судьбе своего сына. По его словам, он при прохождении срочной службы был отправлен на крейсер «Москва» и во время пожара был на судне.
В военной прокуратуре ответили, что корабль, на котором проходил службу Егор Шкребец не входил в территориальные воды Украины, не был включен в перечень воинских частей и соединений, привлекаемых к участию в «спецоперации».
Солдат пропал без вести во время чрезвычайного происшествия на судне. Сейчас Егор Шкребец объявлен «безвестно отсутствующим в воинской части».