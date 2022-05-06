Военна прокуратура: крейсер «‎Москва»‎ не участвовал в «‎спецоперации»‎

Отец пропавшего без вести солдата срочника Дмитрий Шкребец опубликовал ответ Военной прокуратуры Черноморского флота. По данным ведомства, судно, на котором находился Егор Шкребец в «‎спецоперации»‎ не участвовало. Отец пропавшего солдата заявлял, что сын служил на «‎Москве».‎

Дмитрий Шкребец направлял обращение в прокуратуру, пытаясь узнать о судьбе своего сына. По его словам, он при прохождении срочной службы был отправлен на крейсер «‎Москва»‎ и во время ‎пожара был на судне.

В военной прокуратуре ответили, что корабль, на котором проходил службу Егор Шкребец не входил в территориальные воды Украины, не был включен в перечень воинских частей и соединений, привлекаемых к участию в «‎спецоперации»‎.

Солдат пропал без вести во время чрезвычайного происшествия на судне. Сейчас Егор Шкребец объявлен «безвестно отсутствующим в воинской части».