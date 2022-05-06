CNN: Пентагон не предоставлял Украине информацию о наведении на крейсер «Москва»

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил вечером 5 мая о том, что США не предоставили Украине конкретную информацию о наведении на крейсер «Москва». Как пишет CNN, о намерениях Украины об ударе по флагману Черноморского флота Пентагону известно не было.

Крейсер «Москва» затонул 14 апреля. Украина сообщала, что по судну был нанесен ракетный удар. Российское Минобороны говорило, что на крейсере произошел пожар, а затем – детонации боеприпасов.

В Пентагоне отметили, что США не участвовали ни в решении украинцев нанести удар по кораблю, ни в проведенной ими операции. Джон Кирби также подчеркнул, что у Украины есть собственные разведданные для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли, как и произошло в случае с «Москвой».

Вчера The New York Times сообщало об использовании Украиной данных американской разведки для ликвидации генералов российской армии. Всего, по данным Киева, погибли на фронтах 12 высших военных чинов.