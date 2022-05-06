Путин извинился за антисемитские высказывания Лаврова

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 5 мая сообщил в Twitter о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Путин извинился за высказывания главы МИД Сергея Лаврова о “еврейском происхождении Гитлера”.

Беннет принял извинения и поблагодарил за прояснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте. В телефонном разговоре также обсуждалось открытие гуманитарных коридоров в Мариуполе из завода “Азовсталь”. Путин пообещал обеспечить эвакуацию гражданских лиц и раненых через гуманитарный коридор ООН и Красного Креста.

Кремль об извинениях не сообщил, на сайте указано только о том, что Путин подчеркнул дружеское отношение России к Израилю.

Скандал с антисемитскими высказываниями МИД России начался 2 мая. Глава МИД Сергей Лавров в своем интервью завил о “еврейском происхождении Гитлера”. Это якобы, должно было подтвердить нацизм в Украине, несмотря на то, что у президента Владимира Зеленского еврейское происхождение. Израиль потребовал извинений. Но вместо этого в МИД опубликовали заявление о том, что Израиль поддерживает неонацистов в Украине.