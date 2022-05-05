Лукашенко об Украине: эта операция затянулась

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью Associated Press. В почти 90-минутной беседе он рассказал, почему российские войска начали боевые действия с его территории, сколько продлится эта так называемая “спецоперация” и применит ли Путин ядерное вооружение.

Длящийся больше 10 недель конфликт, неожиданно для Лукашенко затянулся. Вести боевые действия с территории Беларуси российским войскам пришлось, потому что Владимир Зеленский “провоцировал”.

“Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану, как говорят русские, или как я это чувствую”, – сказал он. – “Я хочу еще раз подчеркнуть: мне кажется, что эта операция затянулась”.

Лукашенко поддержал Путина в проведении “спецоперации”, через Беларусь шло наступление российских войск. Однако ему неизвестно, планирует ли Путин применить ядерное вооружение. А если бы и знал, добавил президент, то он не сказал бы. Но для Беларуси применение ядерного вооружения неприемлемо, поскольку Минск находится слишком близко, в отличие от США.

“Это также неприемлемо, потому что это может сбить наш земной шар, летящий с орбиты неизвестно куда”, – сказал он. – Способна ли на это Россия или нет – вопрос, который нужно задать российскому руководству."

Несмотря на поддержку, Лукашенко высказался за мирное решение конфликта: его страна выступает за мир, и он неоднократно призывал к нему.

“Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем все, чтобы не было войны. Благодаря вашему покорному слуге, то есть мне, переговоры между Украиной и Россией начались”, – заявил Лукашенко.

Россия не может проиграть Украине “по определению”, несмотря на то, что с Москвой только Беларусь, а с Киевом – около 50 государств.

Лукашенко добавил, что Путин, скорее всего, не стремится к прямому конфликту с НАТО, а Запад должен гарантировать, что такого не произойдет. Потому что, даже если Путин этого не захочет, то “военные могут отреагировать”.

Вчера в Беларуси прошла внезапная проверка готовности сил и средств к участию в конфликтах. Однако никакой угрозы эти учения не несут, добавил Лукашенко.

“Мы никому не угрожаем, не будем угрожать и не будем этого делать. Более того, мы не можем угрожать - мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать здесь какой-то конфликт, какую-то войну ... абсолютно не в интересах белорусского государства. Чтобы Запад мог спокойно спать”, - сказал он.

Владимир Зеленский, по мнению Лукашенко, не управляет Украиной. И этот конфликт спровоцирован США: они сначала так хотят разобраться с Россией, а потом – с Китаем.

Фото: Associated Press