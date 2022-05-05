«Роскомсвобода»: больше 3000 сайтов заблокировали в России

«Роскомсвобода» опубликовала очередной доклад о цензуре в России. Заблокированными после начала «специальной военной операции» оказалось больше 3000 сайтов. Среди них оказались не только ресурсы СМИ, общественных организаций, но и пиратские сайты.

Большая часть блокировок была по требованию Генпрокуратуры, но к некоторым соцсетям доступ ограничили по решению суда. Также по решению суда признали экстремистской организацией компанию Meta.

Среди СМИ доступ ограничили и изданиям мирового уровня, и некоторым региональным. Блокировки были как на отдельные страницы и материалы сайтов, так и на домены полностью.

В некоторых случаях объяснить причину блокировки сложно. Иногда в реестр запрещённых массово вносятся онлайн-кинотеатры и пиратские сайты. Возможно, предполагают в «Роскомсвободе», там была информация проукраинского характера, о донатах украинским волонтерам, или обращения к мировому сообществу по поводу «спецоперации».

Под запрет попали сайты торговых и IT-компаний. Например, совсем недавно там оказались сайт по продаже детских автокресел, онлайн-сервис для тестирования и разработки почтовых кампаний электронных писем, отправляемых с серверов разработчика, Mailtrap. Причина всё та же — публикация не совпадающей с официальной точкой зрения информации об украинских событиях.

Большие вопросы вызвала блокировка официального сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, chess.com, WikiArt.

В отношениях с информационными ресурсами, подытоживают в отчете, российские власти демонстрируют ту же политику, что и в отношении высказываний пользователей Рунета. К критическому мнению российское государство относится крайне болезненно, поэтому темпы внесения альтернативной информации в реестр запрещенной столь интенсивны.

«Это также совпадает с неутешительным выводом, к которому пришла организация «Репортёры без границ» – в России введена военная цензура, а информационное пространство властями взято под тотальный контроль. К сожалению, критерии признания информации запрещённой также постоянно ужесточаются, да и в существующем виде применяются совершенно непредсказуемым способом», – говорят в «Роскомсвободе».