NYT: есть опасения, что Россия применит химическое оружие

The New York Times пишет, что несмотря на уничтожение химического оружия в России в 2017 году, союзники Украины опасаются возможного применения такого вооружения. Владимир Путин уже угрожал миру ядерным арсеналом, а химическое оружие произвести проще и дешевле, но его применение приведет к множеству жертв без единого выстрела. Запад готовится поставлять Украине обмундирование и проводить учения для таких атак.

Предупреждения о возможном применении Россией химического оружия поступают от президента США Джо Байдена и других западных лидеров. Точных доказательство подготовки к таким атакам нет. Но 11 апреля военные, укрывающиеся в Мариуполе на заводе “Азовсталь” сообщали, что российский беспилотник распылил неизвестное вещество над территорией завода. Были пострадавшие, которые жаловались на трудности с дыханием, жжение в глазах и головокружение. Точно определить, являлось ли это действительно химическим оружием, невозможно, говорят эксперты. Для точной установки такого факта необходимы пробы.

Аналитики считают угрозу применения химического оружия реальной, поскольку Путин уже давно демонстрирует готовность игнорировать международный запрет на химическое оружие. Это побуждают Запад предоставить Киеву снаряжение и провести соответствующие учения с военными, чтобы предотвратить любые химические удары.

Минобороны Росси не раз заявляло, что США имели в Украине биолаборатории и лаборатории по разработке химоружия. Украина и США отрицают подобные обвинения.