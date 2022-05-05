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#Новости

Сбербанк выявляет сборщиков средств для ВСУ

05.05.2022

В банке сообщили, что всю информацию своевременно отправляют в Росфинмониторинг

В Сбербанке сообщили, что выявлют информацию о возможных пожертвованиях клиентов в пользу ВСУ. Об этом сказано в письме зампреда Сбербанка Беллы Златкис первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой, с которым ознакомилось ТАСС 4 мая. 

Письмо направили после обращения Яны Лантратовой к директору ФСБ Александру Бортникову и председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Депутат просила проверить информацию в соцсетях о сборе киевским блогером Василисой Левченко средств для украинских вооруженных формирований с россиян через банковскую карту, эмитированную Сбербанком.

В ответе на депутатский запрос сказано, что информацию о сборе средств для ВСУ выявляют с использованием инструментов банка, соцсетей и по информации от третьих лиц. Служба безопасности проверяет поступившие запросы. Все данные о возможных пожертвованиях, которые якобы могут идти на военные цели, направляют в Росфинмониторинг.



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