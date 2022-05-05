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#Новости

Москвичам обещают автозаки с кондиционерами и туалетами

05.05.2022

Роженицам в изоляторах также обещали выдавать набор новорожденного

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о закупке новых комфортных автозаков. В них будут установлены кондиционеры и туалеты, передает ее слова РИА Новости 4 мая. 

Выпуск новых автозаков омбудсмен анонсировала уже в этом году. По ее словам, людей очень беспокоила перевозка в автозаках, а теперь доставка людей будет комфортной. 

Потяева также рассказала, что роженицы в изоляторах теперь получат набор для новорожденного. А все библиотеки в изоляторах будут оцифрованы и книги будут доступны в электронном виде.



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