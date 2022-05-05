NYT: разведка США наводила украинские войска на российских генералов

По данным The New York Times разведка США предоставляла данные о расположении российских генералов украинским военным. По данным украинской стороны, погибли 12 генералов, источники издания среди чиновников США отказались назвать точное число.

Информация спецслужб о поле боя поступает от США в режиме реального времени. Помимо текущих позиций разведка оценивает предположительные перемещения войск, общий план боев и стратегию Москвы. Все эти данные Украина объединяет со своими разведданными.

Обмен такой информацией – часть военной помощи от США. Администрация Байдена стремилась сохранить в секрете большую часть разведывательных данных из опасений, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина. О своих методах сбора они также не распространялись, но известно о широком использовании данных с секретных и коммерческих спутников.