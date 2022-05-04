70 день боев: главное

CNN сообщило о новых боях на заводе «Азовсталь». По словам мэра города Вадима Бойченко, в нем еще остаются сотни гражданских. Огонь ведет тяжелая артиллерия, авиация, удары наносятся даже с моря.

По его словам, контакт с остающимися на заводе украинскими военными был потерян.

В Минобороны России заявили, что завод не «штурмовали»: проводилось подавление боевиков, которые заняли новые позиции. Глава министерства Сергей Шойгу сегодня говорил о том, что весь город находится под российским контролем.

Associated Press провело расследование трагедии в мариупольском драмтеатре. По данным издания, завалы после бомбардировки российских войск 16 марта все еще не разобрали. «Это одна большая братская могила», – рассказала одна из выживших женщин журналистам.

По данным AP, под завалами театра погибло около 600 человек: это почти вдвое больше, чем указывалось до сих пор. Свои выводы журналисты сделали на основе рассказов выживших, планов театра, 3D модели здания, фото, сделанных внутри до и после бомбардировки.

The New York Times сообщает о гибели 21 человека за прошедшие сутки на Донецком коксовом заводе. Группа рабочих после смены собралась на автобусной остановке. Ранения получили 27 человек.

На фоне развернувшегося скандала между Россией и Израилем, в Москве проходит встреча с признанной в некоторых странах террористической группировкой ХАМАС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Donia Al-Watan, делегаты палестинского движения прибыли минувшей ночью в Москву, где намерены провести серию встреч с российскими официальными лицами.

Они хотят обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, палестинское досье в целом и отношения с Россией. Встречи планируются также в Госдуме и Совфеде, среди планов и разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В прошлый раз делегация движения посещала Москву в конце декабря прошлого года.

Израиль 2 мая потребовал от России извинений после слов главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера. Вместо это МИД выпустил заявление, в котором обвинил Израиль в поддержке неонацистов в Украине.

По мнению экспертов, ухудшение российско-израильских отношений может подтолкнуть Иерусалим к поставке вооружений в Украину. Пока Израиль осуществлял доставку гуманитарной помощи, шлемов и бронежилетов украинской стороне.

«Проект»* проанализировал неудачи России в Украине. Среди системных проблем, о которых с самого начала конфликта говорят западные эксперты, выяснилось, что многие решения были нерациональными. Пропаганда столкнулась с тем, что россияне не поняли значения слова «денацификация», в воинских подразделениях, в том числе не затонувшем крейсере «Москва», было до 50% срочников. Были проблемы с обмундированием и питанием: у множества солдат оказались обморожения, а во время переброски войск они оставались даже без сухпайков.

ООН подтвердили случаи сексуального насилия на занятых российскими войсками территориях Украины, пишет The Guardian. Только в Буче задокументированы факты о 25 женщинах, содержащихся в подвале и систематически подвергшихся изнасилованиям. Среди жертв также есть мальчики, мужчины и женщины всех возрастов, заявила Прамила Паттен специальный представитель ООН по вопросам о сексуальном насилии в условиях конфликта.

В Беларуси прошла внезапная проверка вооруженных сил к готовности к конфликтам. В Минобороны республики заявили, что это просто учения и никакой угрозы безопасности соседним странам нет.

В Приднестровье сообщили о предотвращении теракта. Якобы в село Маяк из Украины направили дрон со взрывчаткой.

*«Проект» признан в России нежелательной организацией