Алексей Навальный сообщил о переводе в «пыточную» колонию

Нынешний срок оппозиционер отбывает по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце марта суд назначил ему наказание в девять лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Помимо этого Навальному присудили штраф в 1,2 млн рублей.

«Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют “тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти. Ну что ж, зато у меня будет повод использовать модный эмоджи», - написал в своём телеграмме Навальный.





Политик Алексей Навальный сообщил о скором переводе в колонию строгого режима в Мелехово. Сейчас он отбывает наказание в колонии общего режима в Покрове.