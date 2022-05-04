Умер первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет. По информации «Еврорадио», причину смерти его жена не назвала.

Известно, что в марте 2022 года Шушкевич переболел коронавирусом, а в конце апреля он попал в реанимацию из-за осложнений после перенесенной болезни.

В 1991–1994 годах Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет республики. Он участвовал в создании Беловежских соглашений, которые положили конец существованию СССР. На первых президентских выборах он получил 10% голосов избирателей, став четвертым среди кандидатов. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Беларуси.

Осенью 1996 подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. Далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001.

Долгое время возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду (с 2018-го — почётный председатель). Смело критиковал политику Лукашенко.