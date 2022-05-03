69 день боев: главное

CNN пишет, что президент России Владимир Путин может объявить о войне в Украине 9 мая. По мнению западных экспертов и официальных лиц, это позволит объявить мобилизацию. Западные лидеры давно говорили, что Путин воспользуется символическим значением Дня Победы, чтобы или объявить о достижениях российской армии, или для эскалации конфликта.

В любом случае, считают собеседники издания, 9 мая будет максимально использовано в пропагандистских целях. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, “было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась этим днем для объявления войны” для увеличения призывников. Это подтвердило бы всему миру неудачи российских войск.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагал, что Путин может объявить о “мировой войне с нацистами”, для которой нужно провести массовую мобилизацию. Это могло бы помочь компенсировать потери: по оценкам аналитиков, Россия потеряла около 10000 военнослужащих.

По данным разведки США Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк, а в Херсонской области провести референдум о “независимости”.

Журналисты Associated Press опубликовали репортаж из Харькова, который постоянно находится под обстрелами, а территорию на его окраинах контролируют то российские, то украинские силы.

Окраины города, по их оценкам, напоминают морг под открытым небом. Здесь есть убитые российские военные, которых никто не забрал с поля боя, мирные жители в своих квартирах и на улицах. У одного погибшего с украинскими опознавательными знаками оказалось удостоверение личности российского солдата.

В Вашингтоне 2 мая высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что украинским силам за последние двое суток удалось оттеснить российские войска примерно на 40 километров от Харькова.

По данным Красного Креста, нанесение увечий трупам во время международных вооруженных конфликтов квалифицируется как военное преступление “оскорбления личного достоинства”. Нескольких погибших в Харькове нашли прикованными к шлагбауму и противотанковым ежам, российских погибших военнослужащих сложили буквой Z – символ, используемый российской пропагандой для поддержки “спецоперации” в Украине. По всей видимости, заключают журналисты, это было сделано для фиксации российскими беспилотниками, которые постоянно кружат над городом.

Минобороны России подтвердило начало штурма завода “Азовсталь” в Мариуполе. По информации BBC, боевые действия начались накануне.

Пауза была во время эвакуации мирных жителей, укрывающихся на территории завода. Всего удалось вывезти больше 100 человек. По сообщениям украинских сил, в убежищах завода до сих пор остаются мирных жители. Две женщины погибли под ночным обстрелом.

Британская разведка сообщает, что Оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских сил и средств. С 2008 года это лежало в основе обширной программы военной модернизации. Но модернизация своего физического оборудования не позволила России доминировать над Украиной. Неудачи в стратегии и тактике не позволили превратить численную силу в преимущество.

Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и морально. Восстановление вооруженных сил страны усугубят санкции. Все это будет иметь долгосрочное влияние на способность России развертывать обычные вооруженные силы.