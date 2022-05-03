CIR: почти 100 российских солдат пострадали от радиации в Чернобыле

Британское независимое объединение Center of Information Resilence, которое занимается исследованием открытых данных, проанализировало спутниковые снимки Чернобыля, в то время как там были российские войска. Уровень радиации в это время был превышен: солдаты рыли окопы и строили временные сооружения. Также, по их данным, в разном состоянии госпитализировали почти 100 военнослужащих после этой операции.

Чернобыль российские войска захватили почти в самом начале “спецоперации”. Их временный лагерь располагался всего в 3 километрах от реактора №4, на котором в 1986 году произошел взрыв.

Спутниковые снимки и съемки с беспилотников показывают, что здесь проводились обширные раскопки для укрепления позиций и были построены временные здания с крышами. Колонны техники как минимум дважды проходили через запретную зону на юг в сторону Киева, а потом – неоднократно в сторону Беларуси. Через Чернобыль выводились войска из Киевской области.

Помимо этого у CIR есть несколько снимков, показывающих семь российских медицинских автобусов 30 марта перед больницей в Беларуси. Их видели в Гомеле в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Утверждается, что несколько российских солдат страдали острым радиационным синдромом. По последним сообщениям 26 человек госпитализированы, а 73 находились в критическом состоянии.

Заражение могло произойти в том числе из-за пожара, который зафиксировали спутниковые снимки 28 марта в непосредственной близости от лагеря.

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщал, что по оценкам рабочих, за пять дней до окончательного вывода российских войск прошло около 10 000 единиц техники, включая танки, колесные транспортные средства, танкеры и инженерное оборудование. Все они двигались из окрестностей Киева. Численность солдат в Чернобыле оценивают в 1500 человек.