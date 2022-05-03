Reuters: Россия не получила поддержки Китая

По информации Reuters, в США считают, что Китай прислушался к предупреждениям по поводу помощи России в Украине. Несмотря на то, что в Пекине прямо не осудили российскую “спецоперацию”, военная и другая помощь от страны для российских войск не поступает.

Два месяца назад официальные лица США предполагали, что Китай готов предоставить России военную и экономическую поддержку. Во время голосования в ООН Китай воздержался от осуждения российского вторжения, но санкции не поддержал. Однако сейчас открытых каналов помощи нет, что может помочь в развитии американо-китайских отношений.

Однако официальные лица США все еще обеспокоены отказом Китая осудить действия России в Украине и говорят, что Пекин продолжает транслировать российскую пропаганду об Украине. Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила 21 апреля, что Пекин “неоднократно проводил ложные аналогии между агрессивной войной России и действиями Украины в целях самообороны”. Она добавила: “Давайте проясним, Китай уже делает вещи, которые не улучшают эту ситуацию”.

В Пекине не только не предоставляют открытой поддержки России, но и избегают заключения новых контрактов между государственными нефтеперерабатывающими заводами и российскими компаниями, отмечает Reuters. Еще в марте правительственная группа компаний Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и о сбыте газа в России. Однако объем торговли между Россией и Китаем в первом квартале 2022 года резко увеличился.

Китай в свою очередь обвиняет США в распространении ложной информации для дискредитации. В 30-страничном докладе посла Пекина в Вашингтоне сказано, что Россия не обращалась за военной помощью.