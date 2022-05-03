“Репортеры без границ”: ситуация со свободой слова в России очень тяжелая

“Репортеры без границ” опубликовали 20-й доклад о Всемирном индексе свободы прессы. Главный вывод исследователей: поляризация СМИ усугубляется, усиливается информационным хаосом, приводит к расколу внутри стран и на международном уровне.

Общие тенденции

Организация оценивает условия работы журналистов в 180 странах и регионах. В 2022 году вместе с глобализацией цифрового медиа-пространства увеличилось и распространение фейков и пропаганды. Из-за увеличение каналов дезинформации, усиленных соцсетями с низким регулированием, растут и общественные разногласия. Противостояние пропаганды и открытых обществ приводит к ослаблению демократических режимов и усилению напряженности.

Ярким тому примером стала “спецоперация” России в Украине. Россия в рейтинге свободы прессы оказалась на 155 месте, а Украина – на 106. Предварительно все бои были подготовлены пропагандой и всячески ею поддерживаются.

Генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян раскрыла суть своего мышления в программе на канале “Россия 1”, отмечают в докладе. Она сказала, что “ни одна великая страна не может существовать без контроля над информацией”. По мнению генсекретаря RSF Кристофа Делуара, авторитарные страны создают свой медиа-арсенал, уничтожают право граждан на информацию. Но помимо этого, пропаганда влияет и на демократические страны, растет международная напряженность.

Худшее положение



Очень тяжелое положение в Беларуси (153 место), России (155). В этом же сегменте индекса находится Бирма (176 место), где госпереворот в феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет назад. Рядом расположилась Северная Корея (180 место), Эритрея (179 место), Иран (178 место), Туркменистан (177 место) и Китай (175).

Противостояние между разными блоками отразилось и на Индии (150 место) с Пакистаном (157 место).

На Ближнем Востоке недостаток свободы прессы влияет на конфликт между Израилем (86 место), Палестиной (170 место) и арабскими странами.

Демократический мир

Внутри демократических стран усиление влияние медиа мнений “является смертельной опасностью, поскольку она подрывает основы гражданского согласия и общественных дебатов в духе терпимости”, отмечают в докладе.

Демократические страны переживают не лучшие времена. После избрания демократа Джо Байдена в США (42 место) начался всплеск социальной и политической напряженности за счет соцсетей и новых СМИ, практикующих журналистику мнений. Это особенно проявилось также во Франции (26) и Бельгии (23).

В Польше (66 место) отмечается подавление независимой прессы, укрепление госконтроля над телерадиовещанием и поляризация общества.

Самая свободная пресса

Самыми демократичными остаются скандинавы: Норвегия, Дания, Швеция. Поднялась в рейтинге Молдова (40 место) и Болгария (91 место). Несмотря на то, что в них СМИ по прежнему принадлежат по большей части олигархам, смена правительства дает надежды на улучшение положения журналистов.





Фото: REUTERS/Yuri Maltsev