Times: британских пленных могут казнить

The Times пишет, что британских добровольцев, которые сражались на стороне Украины, могут казнить. Их взяли в плен российские войска в середине апреля.

В плену всего четыре гражданина Британии. Один из них – работник гуманитарной миссии, а трое участвовали в боях на стороне Украины.

В субботних новостях на российском канале прокурор непризнанной ДНР Андрей Спивак заявил, что захваченные иностранцы могут быть казнены, поскольку в республике нет моратория на смертную казнь.

Среди тех, кому может быть вынесен смертный приговор значатся Эйден Эйсли, Саадун Брагим, Шон Питер. По данным Генпрокуратуры ДНР, они в составе ВСУ в качестве наемников, принимали участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР.

После захвата в Украине Виктора Медведчука, депутата партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, российские каналы показал видео с двумя пленными британцами, которые просили обменять их на него.