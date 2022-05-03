Подросток погиб после ударов в Одессе

Вчера вечером в Одессе сообщили о бомбардировке. По данным Reuters, ракета попала в общежитие. Погибли 14-летний мальчик, 17-летняя девочка получила ранение. Об этом рассказал в своем ночном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Немногим раньше секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов рассказал о попадании ракеты в церковь, от удара снесло крышу. Комментариев из Москвы не было.

На прошлой неделе при бомбардировке в Одессе ракета попала в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячная девочка, сообщает BBC.

Минобороны сообщало 23 апреля об обстреле военного аэродрома под Одессой "высокоточными ракетами большой дальности", пишет "Интерфакс".