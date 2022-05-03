Финляндия примет решение о членстве в НАТО 12 мая

Как пишет Reuters, 12 мая Финляндия примет окончательное решение о вступлении в НАТО. Сначала об одобрении этого шага должен заявить президент Саули Ниинистё, а потом заявку должны одобрить парламентские группы. Вместе с Финляндией рассматривают такую возможность в Швеции. Причиной стали бои в Украине.

Скандинавские соседи России долгое время сохраняли нейтралитет. Согласно финской конституции, президент возглавляет внешнюю политику и политику безопасности Финляндии в сотрудничестве с правительством. Поэтому решение должны будут утвердить в два шага.

Российские власти заявили, что в случае вступления стран-соседей в НАТО, ядерное и гиперзвуковое вооружение будет размещено в Калининградской области на побережье Балтийского моря.