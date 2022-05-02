68 день боев: главное

По данным британской разведки, Россия задействовала в начале конфликта более 120 батальонных тактических групп. Это около 65% численности сухопутных войск. Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска ВДВ, из-за потерь серьезно пострадали. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы.

Правозащитный проект Gulagu.Net сообщил о планах провести “парад военнопленных” на 9 мая, который должен показать “превосходство российской армии”. С подобными предложениям выступал и крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

Освобожденный из плена украинец рассказал, что их держали в СИЗО, постоянно избивали, пишет BBС. Правозащитники также считают, что пленные подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению.

Как писал в 2014 году "Интерфакс", подобные парады проводились в ДНР в день независимости Украины.

Основатель CIT Руслан Левиев проанализировал возможности для объявления мобилизации в России в интервью “Настоящему времени”*.

О возможном объявлении Владимиром Путиным всеобщей мобилизации заявляли британские эксперты. В ЛДНР мобилизация началась 19 февраля 2022 года.

По словам Левиева, ограничений для введения таких мер нет, но важно понимать: пойдет ли на это Путин, учитывая вероятное снижение его рейтинга на фоне таких шагов. По его оценкам, тотальная мобилизация вряд ли возможна: не хватит техники и обмундирования для всех. Более вероятный сценарий – частичная мобилизация. Например, для 100-200 тысяч человек, которые недавно отслужили. Есть вероятность и того, что срочникам просто продлят срок службы – и отправят в Украину.

Из завода “Азовсталь” и расположенных рядом домов выведено больше 100 гражданских. Как заявили в Минобороны, на подконтрольные России и Украины территории вывези 126 человек.

На “России-1” снова угрожают ядерным ударом. Ведущий “Вести недели” Дмитрий Киселев сообщил, что одной ракеты “Сармат” достаточно, чтобы “раз и навсегда” утопить Великобританию. После он предложил использовать для этого тактическое ядерное вооружение.

The New York Times сообщило о визите начальника Генштаба ВС РФ на передовые позиции в Украине. Во время его предполагаемого визита в Изюм город обстреляли, ходили слухи о его ранении. Но на самом деле он был уже в России. Источники издания отмечают, что поездка на передовую таких высоких военных чиновников – нетипична. Возможно, у российской армии остаются нерешенные проблемы.

CNN сообщило о похищении сельскохозяйственной техники российскими военными в Мелитополе. Сумма захваченного имущества составила около 5 млн долларов. Саму технику по GPS отследили до Чечни. Дальше транспорт заблокировали: он был оборудован системой дистанционного контроля.

*"Настоящее время" признано в России СМИ иностранным агентом