В Армении объявили бессрочный протест за отставку премьер-министра

Сегодня в Ереване оппозиция объявила о начале бессрочного протеста. Участники акции гражданского неповиновения требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет “Интерфакс”.

По словам представителя полиции Эдгара Джанояна, протесты начались 1 мая. Акции проходили почти ежедневно с 17 апреля, но теперь их объявили круглосуточными. Протестующие установили палатки, перекрывали улицы. Зампредседателя Национального собрания Ишхан Сагателян, член социалистической партии националистического толка Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн” объявил о начале масштабных акций гражданского неповиновения.

Ранее 30 апреля экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванеця объявил об объединении всех оппозиционных сил с требованием об отставке главы правительства. Ранее его задерживали по подозрению в покушении на Пашиняна. По словам Ванеця, в случае прихода к власти оппозиции, углубятся отношения с Россией и прекратятся “односторонние уступки Азербайджану.

По информации “Ведомостей”, президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели переговоры 19 апреля. После встречи стороны заявили о наращивании всестороннего сотрудничества, миротворческих “сил и средств”. Помимо этого они договорились активизировать взаимодействия Армении, России и Азербайджана для нормализации отношений между двумя странами и в регионе в целом. Они подчеркнули необходимость скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами.

В апреле 2022 года снова началась напряженность в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняли друг друга в провокациях.