Четыре сценария “спецоперации”: для России хороших почти нет

Новая книга бывшего посла Германии в России, бывшего заместителя главы внешней разведки Рюдигера фон Фрича выйдет в свет 17 мая в книжных магазинах Германии. Как пишет DW*, автор разбирает не только причины произошедшего, но и несколько сценариев развития событий. Глава “Как эта война могла бы окончиться” открывает книгу. DW* разбирается, какие сценарии есть в анализе фон Фрича.

Фон Фрич работал в Москве пять лет с марта 2014 года. После дипломатической службы, в 2020 году, он издал книгу о своей работе в России. Сейчас, по его мнению, может быть четыре варианта развития событий “вне зависимости от их реалистичности”.

Победа Украины

В качестве аргументов фон Фрич приводит данные о проблемах в российской армии, которые вскрылись после вторжения. Он также обращает внимание на то, что модернизация войск была по статьям расходов на армию только на седьмой строке в российском бюджете. Сухопутные войска уступили тратам на ядерные вооружения, противовоздушную оборону, укрепление кибервойск и других. Помочь Украине может переход к позиционной войне, усталость российской армии.

По мнению экс-посла, если Украина сможет оттеснить российские войска на первоначальные позиции, то возможно, Владимир Зеленский объявит, что Украина будет считаться с тем, что Крым и часть Донбасса остается неподконтрольной, но не отчужденной территорией. В переговорах он сможет вернуться к вопросу о нейтралитете страны с международными гарантиями безопасности.

России в этом случае будут выставлены репарационные требования за нанесенный ущерб.

Победа России

Такой вариант возможен при “победе любой ценой”: с применением разрушительных вооружений, без пощады к мирным жителям. Изможденные тяготами войны украинцы могут капитулировать от отчаяния, чтобы “прекратить бессмысленное кровопролитие”.

В этом случае Россия сможет организовать сухопутный коридор в Крым из ЛДНР. Захваченные территории или присоединятся в России или будут независимыми от Киева. В последнем случае они продолжат угрожать независимой от Москвы Украине.

Также, по мнению фон Фрича, такой сценарий позволит Владимиру Путину строить новые далеко идущие геостратегические планы.

Патовая ситуация

Этот сценарий предполагает, что Украина и Россия не могут пересилить друг друга. В этом случае помогут санкции Запада, проблемы в армии России, стойкое сопротивление Украины. В этом случае Путин может заявить “своей домашней аудитории”, что это нужно рассматривать как победу России.

Однако скорее всего это будет “замораживание конфликта”. На территории Украины могли бы оставить значительную часть войск, что в любой момент могло бы снова привести к эскалации.

Возможно, предполагает дипломат, возобновились бы переговоры, а Россия признала бы независимость Украины и ее руководства. Стороны признали бы разногласия по поводу Крыма и Донбасса долгосрочными.

По мнению фон Фрича, “фактически такое положение было бы в пользу России”. Но Украина осталась бы под постоянным “присмотром” и гнетом российских войск.

Ядерный удар

Последним из возможных вариантов дипломат называет максимально разрушительные бои, применение Россией тактического ядерного оружия. При этом “тактический” звучит менее ужасно, чем есть на самом деле, добавляет фон Фрич. Современное тактическое ядерное оружие способно значительно превысить разрушительное действие бомбы над Хиросимой.

Бывший посол, очевидно, совершает формальную ошибку, утверждая, что военная доктрина РФ позволяет использовать ядерное оружие, если другими целями не удается добиться поставленных военных задач, уточняют в DW*. Таких слов в военной доктрине Кремля нет, однако угрозы Москвы автор передает в своей книге точно.

Использование такого вооружения (в том числе химического или биологического) приведет к усилению НАТО и его роли в Украине. А после – и прямому противостоянию с Россией. “Вряд ли и Владимир Путин может желать такого расширения конфликта”, – приходит к выводу фон Фрич.

Помимо этого, в книге автор рассуждает о расширении НАТО, напряженности между Альянсом, странами Запада и Россией. Он также анализирует ошибки западных стран после холодной войны. “Правильно постоянно искать контакта с Россией, не отвергать ее и не закрываться от нее. Пусть Владимир Путин перевернул шахматную доску. Но это еще не означает, что в этом виноваты правила игры в шахматы или сами шахматные ходы”, – пишет фон Фрич.

Он добавляет, что в 2014 году Запад должен был реагировать серьезнее на конфликт в Донбассе.

Есть в издании и разговоры фон Фрича тет-а-тет с Владимиром Путиным, в том числе о Владимире Зеленском.

*DW признана в России СМИ иностранным агентомФото:Reuters