После эвакуации мирных жителей завод “Азовсталь” снова обстреляли

В Мариуполе 2 мая снова планируют провести эвакуацию мирных жителей. Вчера, по данным CNN, из завода “Азовсталь” и стоящих рядом домов вышли более 100 мирных жителей. Вечером эвакуация приостановилась: здание завода снова обстреляли.

Как пишет DW*, горно-металлургическая компания “Метинвест” готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и “Азовстали”. По словам совладельца компании Рината Ахметова оба предприятия постоянно бомбят и обстреливают. До вторжения России стоимость активов составляла не менее 10 млрд долларов.

*DW российские власти признали иностранным агентомФото: Maxar