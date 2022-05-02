NYT сообщило о визите начальника Генштаба ВС РФ Герасимова в Украину

The New York Times сообщила о визите а передовые позиции начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. Он был там в конце апреля. Подобный визит может означать, что у российской армии остаются нерешенные проблемы, считают источники издания.

Во время его предполагаемого визита был атакован занятый российскими войсками Изюм. Предполагалось, что Герасимов был ранен. Но источники уточнили, что в тот момент он был уже в России.

От Минобороны РФ информации о возможном визите Герасимова в Украину информации не поступало.