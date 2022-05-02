CNN: российские военные похитили сельхозтехнику в Мелитополе

CNN сообщает, что в контролируемом российскими войсками Мелитополе украдена техника на 5 млн долларов у официального дилера John Deere. Ее перевезли в Чечню, но после 700 миль она перестала работать – ее удаленно заблокировали.

Сообщения о похищении зерна, стройматериалов и техники участились в последние несколько недель. Однако последнее похищение говорит об организованной операции а не грабеже: технику увозили на военном транспорте.

Источник издания в городе сообщил, что сначала изъяли два комбайна: трактор и сеялку. Стоимость одного – около 300 тысяч долларов. В последующие недели пропали 27 единиц сельскохозяйственной техники.

Часть оборудования вывезли в село неподалеку, а другую – в Чечню. Ее перемещение можно было отслеживать по GPS. Последний раз отмечено село Закан-Юрт в Чечне. Сейчас дистанционно заблокированное оборудование невозможно даже включить, но, возможно, российские силы найдут специалистов, которые смогут обойти блокировку.

Также в Мелитопольской области рассказали о воровстве зерна, хранящегося в элеваторах. Российские военные предлагают местным фермерам разделить их прибыль в размере 50% на 50%. Но фермеры не могут вывозить свою продукцию, поэтому зерно просто забирают и отвозят в Крым.