В Кремле рассматривают вопрос о проведении “парада военнопленных” 9 мая

По информации источников правозащитного проекта Gulagu.net, в Кремле до 6 мая должны принять решение по вопросу проведения “парада военнопленных”. Во время парада Победы могут вывести до 500 украинских солдат для демонстрации “силы и превосходства армии России”.

Как отмечают правозащитники, сотрудники ФСИН и ФСБ сейчас работают над этой задачей с содержащимися в целом ряде учреждений украинцами. Они находятся в 100-300 километрах от Москвы в СИЗО и колониях. По мнению правозащитного сообщества, их подвергают бесчеловечному обращению и пыткам. Gulagu.net требует допустить к ним международных наблюдателей, журналистов и адвокатов.

Из-за того, что всех вновь прибывших есть указание “жестко встречать”, сотрудники ФСИН жалуются на “переработку”. А осознание соучастия в военных преступлениях многих деморализует, добавляют правозащитники.

Пленных используют в качестве свидетелей, отправляют на допросы. Их, отмечают в Gulagu.net, планируют использовать в расследовании уголовных дел, которые заведены в России по поводу военных преступлений, пропаганде “нацизма” в ЛДНР.

О постоянных избиениях рассказывал в интервью ВВС один из пленных украинцев: гражданский, который вернулся домой во время обмена пленными. Он содержался в СИЗО в Курске.

Идею провести парад военнопленных предлагал крымский политический эксперт Руслан Бальбек, писало 29 апреля РИА Новости. “Пленных пособников нацистского киевского режима”, по его словам, нужно было провести после торжественных колонн. Для мирового сообществ такой “парад” мог бы показать, что все “сдавшиеся в плен вояки живы и здоровы”.

Как писал в 2014 году "Интерфакс", подобные парады проводились в ДНР в день независимости Украины.

В нарушение Женевской конвенции и Декларации прав человека, военнопленные не должны содержаться в местах лишения свободы с остальными заключенными. Их нельзя делать “объектом любопытства”, с ними должны обращаться гуманно, без дискриминации по национальному или расовому признаку.

Фото: Reuters