На “России-1” пригрозили ядерным ударом Великобритании

В программе “Вести недели” с Дмитрием Киселевым 1 мая рассказали, что Великобритания настолько мала, что ее может потопить “раз и навсегда” одна российская ракета “Сармат”.

Киселев предположил также, что достаточно для уничтожения Британии и морского робота-беспилотника “Посейдон”. Его взрыв, подсчитали в “Вестях недели”, поднимает волну в 500 метров и несет экстремальные дозы радиации. В программе даже показали соответствующий график.

О ядерной угрозе Западу заявляют не только российские пропагандисты, но и официальные лица. Владимир Путин несколько раз говорил о “молниеносной” реакции при вмешательстве в Украинский конфликт соседних стран. Глава МИД Сергей Лавров признал угрозу ядерной войны реальной.

Разведка США относится к ядерной угрозе от России серьезно. Мнения насчет использования подобного вооружения разделились, но наиболее вероятным вариантом некоторые, в том числе и в Великобритании, называли использование тактического ядерного вооружения.