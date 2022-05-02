Лавров: “военную спецоперацию” не будут подгонять к 9 мая

Глава МИД Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании “Медиасет”. Как пишет “Интерфакс” 1 мая, он сказал, что “наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы”.

Лавров отметил, что на 9 мая в России будут вспоминать тех, кто погиб “за освобождение России и других республик бывшего СССР, за освобождение Европы от нацистской чумы”. А темпы “спецоперации” в Украине зависят в первую очередь от “необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих”.

Западные эксперты не раз сообщали, что, вероятнее всего, боевые действия в Украине Владимир Путин планирует закончить к 9 мая. По крайней мере к этому времени россиянам необходимо продемонстрировать какой-то успех в “спецоперации”.