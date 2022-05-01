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FT: в Китае ищут способы защиты зарубежных активов

01.05.2022

Регуляторы оценивают ужесточение санкций на случай «военного конфликта или другого кризиса»
The Financial Times со ссылкой на источники сообщает сегодня, что в Китае 22 апреля состоялось экстренное совещание. На нём регулятор и представители банков обсуждали возможное усиление санкций и способы защиты зарубежных активов.

Только в США у Китая хранится около 1,5 трлн долларов золотовалютных резервов. У России были резервы на 300 млрд долларов, которые заморозили после вторжения в Украину.

По оценкам Минфина и Центрального банка Китая, страна не готова к заморозке резервов и отключению от SWIFT. При этом точные сценарии развития событий не обсуждались, известно только, что власти КНР опасаются ужесточения санкций «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

Ранее Reuters писало, что Китай внимательно следит за ситуацией в Украине. В закрытых чатах чиновники обсуждают вероятное развитие событий, если бы в Китае был ю-в подобный конфликт. В FT рассуждают, что это могло бы быть нападение Китая на Тайвань.

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