Охраной общественного порядка в “освобожденных” украинских городах занимается Росгвардия. Согласно отчету, за неделю задержаны 94 человека в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ.

Росгвардейцы также нашли 12 тайников с оружием и боеприпасами, изъяли 4 единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатометов, а также гранаты, снаряды, мины, взрывчатку.

Гуманитарные колонны сопровождали семь раз. Помощь якобы получили 16 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Мелитополя и других городов. Привезено 105 тонн грузов.