DW*: российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Российский самолет-разведчик Ан-30 ненадолго залетел на шведскую территорию, заявили в Генштабе шведской армии. Как пишет DW*, происшествие зафиксировали 30 апреля.

В шведском Генштабе сообщили, что самолет сфотографировали. В связи с мировой обстановкой, нарушение воздушного пространства Швеции назвали неприемлемым и “крайне неуместным”. “Суверенитет Швеции должен соблюдаться неукоснительно”, - заявил глава ведомства Петер Хультквист. Швеция выразит свой протест России по дипломатическим каналам.

Ранее Швеция и Финляндия заявили о своем желании вступить в НАТО. Рассмотрение заявок может произойти уже в июне. Российские власти предостерегали страны от входа в Альянс.

*DW российские власти признали иностранным агентом.