ВВС: представитель Пентагона обвинил Путина в жестокости и порочности

Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби обвинил президента России Владимира Путина в жестокости и порочности. Как пишет ВВС, так он отреагировал на свидетельства военных преступлений российской армии в Украине.

Пресс-конференция Кёрби состоялась в пятницу. Представитель Пентагона не смог справиться с эмоциями, когда его спросили, действует ли Путин рационально.

“Трудно смотреть на то, что он делает в Украине, что его силы делают в Украине, и думать, что этичный, нравственный человек смог бы это оправдать. Трудно смотреть на... извините. Невозможно смотреть на некоторые снимки и при этом думать, что перед вами последствия действий здравомыслящего, серьезного и зрелого руководителя. Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его порочности”, – сказал Кёрби.

Он также сказал, что декларируемые российской стороной цели по “денацификации” страны никак не связаны с действительностью. Такие цели по словам представителя Пентагона, никак не вяжутся с тем, что он делает с невинными людьми, “которым стреляют в затылок, связав им за спиной руки, что он делает с беременными женщинами, которых убивают, с тем, что он бомбит больницы”.

На Западе никто не мог допустить, как именно будет действовать Путин в Украине, с какой степенью жестокости и насилия. По поводу возможной ядерной угрозы от России Кёрби сказал, что США внимательно следят за происходящим.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нынешняя цель - снизить военный потенциал России, чтобы она больше не могла повторят подобных вторжений. Президент США Джо Байден после нескольких недель российского наступления назвал Путина мясником и обвинил в геноциде украинского народа.

Россия отвергает все обвинения в военных преступлениях, называя это постановкой и фейками.