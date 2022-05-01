В Мариуполе идет эвакуация мирных жителей из завода "Азовсталь"

Upd: Минобороны РФ уточнило , что 30 апреля из домов, которые близко расположены к заводу “Азовсталь” днем эвакуировалось 25 человек. Вечером вышел еще 21 человек. Все они доставлены в контролируемое ДНР Безыменное.

Сегодня ТАСС сообщило о выходе с территории завода “Азовсталь” в Мариуполе 25 человек. Среди них было шестеро детей до 14 лет. По данным Reuters вышли около 20 гражданских.

Сегодня Россия нанесла удары по югу и востоку Украины, в то время как мирные жители вышли из завода “Азовсталь”. При этом локальное прекращение огня соблюдалось. Люди скрывались на заводе больше недели. По данным украинской стороны, на заводе остается несколько сотен гражданских. Они остаются под завалами завода.

Также сегодня был обстрелян аэропорт в Одессе. Его использование больше невозможно.

Владимир Путин заявлял на встрече с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем 26 апреля, что бомбардировка Мариуполя не ведется, якобы город полностью “освобожден”. Однако украинская сторона сообщала о непрекращающихся ударах по заводу. ООН призвала эвакуировать всех гражданских, предложила создать координационную группу для этого. Российские власти говорят, что гуманитарные коридоры работают ежедневно.

Фото: Reuters