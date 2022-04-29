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#Новости

Минюст исключил из реестра двух иноагентов

29.04.2022

Исключение из реестра произошло впервые

Сегодня Минюст впервые исключил из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, двух человек. Ими стали юрист Аркадий Любарев и координатор самарского отделения движения “Голос”* Людмила Кузьмина.

Такое решение Минюст принял на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Аркадий Любарев сотрудничал с движением “Голос”, которое занимается наблюдением за выборами, фиксированием нарушений. Его признали иностранным агентом после получения 20 тысяч рублей гонорара от “Медузы”*. Само издание не было на тот момент признано иностранным агентом. 

Людмила Кузьмина получила такой статус из-за ее работы в качестве наблюдателя на выборах. Ее требования признать включение в реестр незаконным поддержал Самарский суд. 


*"Медуза" и "Голос" признаны властями России иностранными агентами


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