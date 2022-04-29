Минюст исключил из реестра двух иноагентов

Сегодня Минюст впервые исключил из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, двух человек. Ими стали юрист Аркадий Любарев и координатор самарского отделения движения “Голос”* Людмила Кузьмина.

Такое решение Минюст принял на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Аркадий Любарев сотрудничал с движением “Голос”, которое занимается наблюдением за выборами, фиксированием нарушений. Его признали иностранным агентом после получения 20 тысяч рублей гонорара от “Медузы”*. Само издание не было на тот момент признано иностранным агентом.

Людмила Кузьмина получила такой статус из-за ее работы в качестве наблюдателя на выборах. Ее требования признать включение в реестр незаконным поддержал Самарский суд.





*"Медуза" и "Голос" признаны властями России иностранными агентами