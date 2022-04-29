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Азербайджан заявил о поддержке территориальной целостности Украины

29.04.2022

Об этом высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины. Но принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран, добавил президент, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”. 

При этом Алиев подчеркнул, что не отрицает того, что у Азербайджана хорошие отношения с Россией. Но принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства.

По его словам, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности. До событий в Украине поддерживалась территориальная целостность Грузии и Молдовы, но когда дело доходило до Азербайджана, то мировое сообщество требовало заключить мирный договор с Арменией.

“Мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: “Карабах - это Армения”, а сейчас говорят, “Карабах - это Азербайджан”. И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году”, – подчеркнул Алиев.

В апреле 2022 года снова началась напряженность в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняли друг друга в провокациях.



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