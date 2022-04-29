Азербайджан заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины. Но принципы международного права должны быть справедливыми для всех стран, добавил президент, сообщает “Интерфакс-Азербайджан”.

При этом Алиев подчеркнул, что не отрицает того, что у Азербайджана хорошие отношения с Россией. Но принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства.

По его словам, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности. До событий в Украине поддерживалась территориальная целостность Грузии и Молдовы, но когда дело доходило до Азербайджана, то мировое сообщество требовало заключить мирный договор с Арменией.

“Мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: “Карабах - это Армения”, а сейчас говорят, “Карабах - это Азербайджан”. И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году”, – подчеркнул Алиев.

В апреле 2022 года снова началась напряженность в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняли друг друга в провокациях.