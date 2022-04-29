Reuters: как Китай следит за ситуацией в Украине

Reuters пишет, что в Китае, несмотря на неопределенную, не публичную позицию по конфликту в Украине, китайские стратеги пристально следят за ситуацией. Они могут использовать полученные навыки российского “противостояния западной информационной войне” для подавления тайваньского конфликта.

Издание пишет, что китайские военные эксперты обсуждают конфликт в Украине в закрытых чатах, предлагая свое мнение о причастности Запада к Украине и предполагаемых неудачах России. Официальные военные журналы не публиковали официальные выводы ученых и азиатских и западных дипломатов, которые поддерживают связь с китайскими стратегами. Но источники издания утверждают, что там обсуждают неспособность России быстро разгромить украинскую армию. Это – ключевая тема.

Исследователь безопасности Чжао Тун из Фонда Карнеги за международный мир говорит, что стратеги из Китая представляют себе, так, как если бы конфликт развернулся между Китаем и Западом. Неудачи России на первоначальных этапах придали смелости международному сообществу для вмешательства.

“Вероятно, Китаю следует подумать о проведении гораздо более мощной и более всеобъемлющей операции в самом начале, чтобы шокировать и вызвать благоговейный трепет перед тайваньскими силами, чтобы обеспечить серьезное преимущество”, — считает Чжао.

Ученый из Сингапура Коллин Кох считает, что такой подход создает собственные проблемы для Народно-освободительной армии Китая. Для стратегии “шок и трепет” на Тайване первоначально может быть много жертв среди гражданского населения. Такой подход затруднил бы оккупацию, а международная изоляция могла бы усилиться.

Китай понимает, что его не встретят в Тайване как освободителя и обеспечат припасами и помощью. При этом у Тайваня больший ракетный потенциал, чем у Украины. Поэтому китайские стратеги опасаются, что могут столкнуться в Тайване с теми же проблемами, что и Россия: проблемами командования, упорным сопротивлением, низким боевым духом солдат.