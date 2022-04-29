Улюкаева освободили по УДО: в чем его обвиняли

В Московском районном суде Твери подтвердили условно-досрочное освобождение экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс". Он останется в колони пока решение не вступило в законную силу. Как развивалось дело экс-министра?

Алексей Улюкаев занимал пост министра экономического развития России в 2013-2016 годах. Виновным в получении взяток его признал Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года. Суд также назначил Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей и запрет на занятие госдолжностей в течение 8 лет после отбытия срока.

По версии следствия, экс-министр получил взятку от главы ГК “Роснефть” Игоря Сечина за одобрение сделки при покупке его компанией «Башнефти».

Наличные Улюкаеву якобы передал в офисе «Роснефти» сам глава нефтяной компании Игорь Сечин. Бывший министр якобы жестом показал Сечину в присутствии главы ВТБ Андрея Костина во время визита на Гоа, что он хочет “благодарность” за одобрение сделки. Ни Костин, ни Сечин не выступали в суде в качестве свидетелей, и если главу ВТБ не вызывали, то к Сечину приставов с повесткой отправляли четыре раза. Путин отмечал, что Сечин мог бы прийти в суд.

За Сечина в суде выступил его соратник, генерал ФСБ Олег Феоктистов. На момент ареста он руководил службой безопасности “Роснефти”. На суде генерал утверждал, что глава “Роснефти” Игорь Сечин рассказал ему о взятке в 2 млн долларов. Улюкаев якобы вымогал взятку. Сторона обвинения утверждала, что есть аудиозапись с записью вымогательства взятки. Но в суде ее так и не представили.

В суде Улюкаев заявлял, что по распоряжению правительства, которое было подписано незадолго до его ареста, инвесторы должны были заплатить за 19,5% акций “Роснефти” 710 млрд рублей. После его отправки под домашний арест сумма сделки уменьшилась до 692 млрд рублей.